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На 180 градусов. Экс-глава МИД Австрии раскрыла неприятную для Киева правду

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На 180 градусов. Экс-глава МИД Австрии раскрыла неприятную для Киева правду

Западные союзники Украины уже не рассчитывают на ее победу в конфликте с Россией, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По ее мнению, Украине не хватает англоговорящих пилотов, чтобы обучаться управлению F-16, не хватает пехоты и военных с опытом, также у ВСУ нет достаточного количества танков. По этой причине Украина вынуждена отправлять в бой новобранцев в качестве “пушечного мяса”, и в Евросоюзе и США видят это, отметила Кнайсль.«

"Запад развернулся на 180 градусов. В частности, ровно год назад говорили, что российские вооруженные силы находятся на грани краха, что будут происходить те или иные изменения. А сейчас заголовки изданий от Financial Times до The Economist почти в унисон задаются вопросом: а что случится, если Россия выиграет эту войну?" – сказала Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену на его YouTube-канале.

Радио Sputnik писало, какие сроки завершения украинского конфликта назвали в США.

Взято отсюда.

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