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На Братском кладбище в Балашихе открыли памятник бойцам СВО

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На Братском кладбище в Балашихе открыли памятник бойцам СВО

На Братском кладбище в Балашихе, где похоронены российские бойцы, открыли памятник героям СВО, сообщает Regions.

Памятник представляет собой бронзовую фигуру бойца в полевой форме на гранитном постаменте с надписью: “Быть воином – жить вечно!”

Авторская идея монумента принадлежит творческому коллективу “Наследие проект”, говорится в сообщении.

Выступая на церемонии открытия памятника в присутствии военных и членов семей участников СВО, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов отметил, что установка памятника – важное решение, которое, в числе прочих мер, поможет навсегда сохранить в памяти имена солдат, ценой своей жизни защищавших родину.

Радио Sputnik также сообщало, что родным погибшего героя-челябинца передали медаль “Золотая звезда”.

Взято отсюда.

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