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“На грани прорыва”. В Киеве оценили стратегию Зеленского на фронте

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"На грани прорыва". В Киеве оценили стратегию Зеленского на фронте

Владимир Зеленский, несмотря на тяжелые потери, хочет продолжения военных действий, считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.«”Зеленский <…> зациклился, что ему надо воевать. Он считает, чем больше воевать, чем больше украинцев погибнет, чем домов больше разрушено, жертв больше, <…> больше будет раненых, инвалидов, тем это лучше. Непонятно, логика я не понимаю в чем тут”, – приводит РИА Новости слова Соскина.

Комментируя ситуацию на Украине в своем видеоблоге, он напомнил, что Зеленский отказывается от мирных переговоров, не обращая внимания на то, что фронт еле держится, а ВСУ сдают территории.«”Получается, что фронт на грани прорыва. <…> Если мы проанализируем 2023 год, то это было: от поражения Зеленский шел к еще большему поражению. Ни одна установка Зеленского в той или иной мере не увенчалась успехом”, – сказал Соскин.

Ранее радио Sputnik писало, что, по данным СМИ, Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва.

Взято отсюда.

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