На Херсонском направлении уничтожены четыре лодки с диверсантами ВСУ

Российские войска уничтожили диверсионную группу ВМС Украины на моторных лодках на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ.«”Подразделениями российской группировки войск на Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. В результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Потери противника составили до 25-и украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен”, – говорится в сводке ведомства.

Также сообщается, что на этом направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степовое, Малые Щербаки Запорожской области и Токаревка Херсонской области. При этом ВСУ потеряли до 50-военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ситуация вокруг Крынок контролируется российскими военнослужащими.

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