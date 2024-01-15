“На кону – гораздо больше”. Кулеба о дальнейшей поддержке со стороны США

Украина считает, что США не прекратят поддержку даже в случае смены президента страны, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр в интервью польскому журналу Uklad Sil подчеркнул, что помощь Киеву соответствует стратегическим интересам Вашингтона. «”В конце концов вопрос заключается в том, что на кону на Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина. Помогать Украине – в лучших стратегических интересах Соединенных Штатов. Мы одержим верх независимо от того, к какой партии будет принадлежать следующий президент США”, – приводит РИА Новости слова Кулебы.

В эфире радио Sputnik политолог Олег Макаренко прокомментировал поиск новых спонсоров Владимиром Зеленским на фоне сокращения поддержки со стороны США.

Взято отсюда.