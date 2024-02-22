"На опыте пролета с Leopard'ами..." Поставит ли ФРГ Киеву ракеты Taurus

Бундестаг ФРГ проголосовал за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции с призывом к правительству поставить на Украину дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в российском тылу.

Ранее бундестаг отклонил проект резолюции фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС, содержавший прямой призыв передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

В принятом проекте резолюции социал-демократов (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и “Зеленых” ракеты Taurus напрямую не упоминаются.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков предположил, в чем причина этого умолчания.«”Мне кажется, что Германия и европейцы в целом на опыте своего пролета с Leopard’ами очень хотят, чтобы сначала американцы все-таки приняли окончательное решение по своим дальнобойным системам, которые бьют на 300 километров. А то окажется, что Германия в очередной раз побежала впереди паровоза, а как на это будет реагировать Россия – непонятно… В Соединенных Штатах и Великобритании идут разговоры о том, что они вот-вот поставят что-нибудь сильно дальнобойное, но поставлять никто не спешит… Поэтому европейцы и Германия в частности будут делать все, чтобы вписаться в эту историю – но не первыми”, – считает Егорченков.

США поставили Украине танки М1 Abrams в ограниченном количестве, первые бронемашины прибыли в конце сентября, когда уже было ясно, что наступление ВСУ провалилось.

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы европейцы все более активно втягивались в украинский конфликт, продолжил Егорченков.«”Американцев, наверное, устраивает, чтобы все это тянулось: все будут взаимно ослабляться, Европа и Россия будут заняты своими делами, а американцы будут потихонечку наращивать свои возможности, в том числе переводить европейские компании в свою юрисдикцию и на свою территорию. Надо ли это европейцам – я не убежден”, – добавил эксперт.

Программу с участием Дмитрия Егорченкова слушайте здесь. Итоги. ВечерВо что верят европейцы и зачем Байден оскорбил Путина?19:04

Взято отсюда.