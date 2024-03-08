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На подконтрольной ВСУ части Запорожья за ночь раздались 256 взрывов

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На подконтрольной ВСУ части Запорожья за ночь раздались 256 взрывов

В ночь на пятницу несколько инфраструктурных объектов на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения в результате взрывов, заявил назначенный Киевом глава региональной госадминистрации Иван Федоров.

Как следует из его сообщения, опубликованного в Telegram-канале, подконтрольная ВСУ часть Запорожской области подверглась ударам.

По утверждению Федорова, в 11 населенных пунктах региона раздались в общей сложности 256 взрывов, в результате “поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры”.

О каких именно объектах идет речь, назначенный украинскими властями чиновник не уточнил.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik также сообщало о повреждении объекта критической инфраструктуры поврежден в Сумах.

Взято отсюда.

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