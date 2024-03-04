На севере Польши зафиксировали падение неизвестного объекта

Неизвестный объект упал в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши, по предварительным данным, это метеозонд, сообщил журналистам представитель местной полиции Рафал Яцковский.«”Житель деревни уведомил полицию о том, что рядом с его полем приземлился предмет. Полицейские сейчас охраняют его и передадут армии. Мы будем выяснять, что это за объект и откуда он прилетел. Все указывает на то, что это метеозонд”, – цитирует Яцковского РИА Новости.

По его словам, подобные случаи с метеорологическими зондами регистрируются время от времени.

По данным агентства, некоторые польские СМИ распространили информацию, что речь может идти о военном объекте.

В середине января радио Sputnik рассказало, что Польша из-за Украины приостановила следствие по делу о падении ракеты.

Взято отсюда.