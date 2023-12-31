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На всей территории Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога

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На всей территории Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

По данным карты, сигнал тревоги во всех регионах страны прозвучал практически одновременно – примерно в 14:26 мск.

В воскресенье днем тревога уже объявлялась на всей территории Украины, спустя час ее отменили.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Накануне радио Sputnik также сообщало о взрыве в Одессе.

Взято отсюда.

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