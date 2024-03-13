На выставке “Россия” бесплатно покажут фильм “Позывной “Пассажир”

Гости международной выставки-форума “Россия” 16 марта смогут бесплатно посмотреть фильм “Позывной “Пассажир” о событиях в Донбассе, сообщает пресс-служба выставки.«”Посетители павильона “Наша культура” Международной выставки-форума “Россия” 16 марта смогут бесплатно посмотреть новый фильм Ильи Казанкова “Позывной “Пассажир”. Для просмотра нужна регистрация”, – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Показ состоится в рамках программы “Новинки проката” в кинозале “Большое кино”.

На премьере, которая состоялась 10 марта также на выставке “Россия”, создатели фильма сообщили, что часть собранных средств от проката будет направлена на нужды российских бойцов. На большой экран кинолента выйдет 14 марта.

Радио Sputnik ранее рассказало, что на фестивале “RT.Док: Время героев” показали фильм об СВО глазами обычных людей.

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