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На выставке “Россия” состоялась премьера фильма о событиях в Донбассе

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На выставке "Россия" состоялась премьера фильма о событиях в Донбассе

Премьера фильма о событиях в Донбассе “Позывной “Пассажир” состоялась на международной выставке-форуме “Россия” на ВДНХ, сообщает корреспондент РИА Новости.

В основе сюжета фильма лежит роман Александра Проханова “Убийство городов”, режиссером картины выступил Илья Казанков.

Продюсер киноленты Максим Королев рассказал журналистам, что фильм является историческим и рассказывает о событиях 2015 года в Донбассе. По его словам, кинокартина еще раз объяснит зрителям, почему России важно было начать спецоперацию. «”Фильм о любви и о трансформации человека. У нас кино про молодого писателя, которого волнуют деньги и красивая жизнь. Но попадая на территорию Донбасса, он пересматривает свою жизнь и понимает, что не в деньгах счастье. <…> Цель фильма – объяснить зрителю, почему нужно было начинать специальную военную операцию”, – приводит его слова агентство.

На премьере создатели фильма сообщили, что часть собранных средств от проката будет направлена на нужды бойцов ВС РФ. Российские зрители смогут увидеть фильм на экранах уже 14 марта.

Радио Sputnik рассказало, что на фестивале “RT.Док: Время героев” показали фильм об СВО глазами обычных людей.

Взято отсюда.

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