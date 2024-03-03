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На Украине допустили поражение в энергетической войне с Россией

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На Украине допустили поражение в энергетической войне с Россией

Украина может проиграть России в энергетической войне, если помощь США не поступит в ближайшее время, заявил глава украинской компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, в начале зимы Киев был более подготовлен и мог противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру. Однако сейчас боеприпасы на исходе, а конгресс США до сих пор не согласовал новый пакет помощи Украине.«”Все больше беспилотных летательных аппаратов и ракет достигают своей цели. <…> Каждую неделю мы восстанавливаем наше энергетическое оборудование… И ощущение, что мы становимся более незащищенными, сильно подрывает нашу уверенность”, – сказал Тимченко.

Радио Sputnik ранее писало, почему зимой на Украине не было отключений света.

Взято отсюда.

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