ВКС России и артиллеристы наносят такие удары в зоне боевых действий, которые вызывают у украинских солдат “психические проблемы”, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

По его словам, ВСУшников приводят в ужас атаки российской армии с помощью управляемых авиабомбам. «

"Люди, уже долгое время воевавшие, прошедшие разные горячие точки, говорят, что российская артиллерия наносит постоянно сильные удары, плюс активно используются КАБы (корректируемые авиабомбы, – ред.). Вот то, о чем они говорят и то, что реально доводит людей до таких, знаете, в определенных моментах психических проблем", – цитирует РИА Новости Кривоноса.

Отставной генерал ВСУ в интервью YouTube-каналу “Прямой” отметил, что у России есть большие ресурсы, которые она может привлечь на передовую в любой момент, что также тревожит украинских солдат.

Российские ВКС активно используют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне боевых действий на Украине.

Ранее радио Sputnik рассказало, что в ВСУ ужаснулись российскому оружию, которое “атакует каждого” на фронте.

Взято отсюда.