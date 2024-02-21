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На Украине опасаются, что ВСУ окажутся в “клещах” в Угледаре

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На Украине опасаются, что ВСУ окажутся в "клещах" в Угледаре

Украинская армия может оказаться “в клещах” в Угледаре, а сам город рискует повторить судьбу перешедшей под контроль России Авдеевки, считает военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко.«

"Авдеевка – всё. Курахово (город на подконтрольной ВСУ части ДНР, – ред.) – приготовиться. Этому направлению зря не уделяли внимания. Если (войска РФ, – ред.) там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск/Авдеевку. Только это будет Угледар. И наши силы рискуют оказаться там в клещах",– приводит Telegram-канал интернет-издания "Страна.ua" сообщение Кириенко, опубликованное в соцсети Facebook*.

Военкор призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ “Таврия” как можно скорее выстроить там вторую линию обороны, добавляет портал EADaily.

Ранее радио Sputnik писало об опасениях США, что после бегства из Авдеевки Украина продолжит терять территории.

Взято отсюда.

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