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На Украине отреагировали на сообщение о возможном закрытии границ с Польшей

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На Украине отреагировали на сообщение о возможном закрытии границ с Польшей

На прошедших переговорах между Киевом и Варшавой не упоминался вариант временного полного закрытия границы для торговли, заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава в ходе переговоров с Киевом допустила полное закрытие границ и прекращение товарооборота.«

"Четыре часа очень интенсивных переговоров с министрами развития и технологий Польши Кшиштофем Гетманем и сельского хозяйства Польши Чеславом Шекерским. <…> За все четыре часа переговоров вариант закрытия границы не упоминался", – написал Качака на странице в Facebook*.

Замминистра подчеркнул, что с польскими коллегами найден “общий язык”, стороны продолжают работу над решением, которое позволит разблокировать границу с учетом интересов польских и украинских фермеров. «

"Деталей пока нет, но конструктивное решение возможно", – добавил Качка.

Радио Sputnik сообщало, что Украина пожаловалась на уничтожение польскими протестующими 160 тонн зерна.

Взято отсюда.

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