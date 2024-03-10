реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На Украине пообещали России “сюрпризы” после получения списанных ракет

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На Украине пообещали России "сюрпризы" после получения списанных ракет

Власти Канады приняли решение передать ВСУ подлежащие утилизации авиационные ракеты, которые могут преподнести России “неожиданные сюрпризы” заявил бывший замминистра по вопросам “временно оккупированных территорий” и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала “Прямой”. «”Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более 80 тысяч. Канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам”, – цитирует его “Украина.ру”.

Тука подчеркнул, что Украина готова принять даже те ракеты, у которых существуют “проблемы с боевой частью.” По его словам, полуработающие ракеты могут преподнести “неожиданные сюрпризы”.

Ранее Украина попросила у Канады передать 83 тысячи списанных авиационных ракет CRV7 класса “земля-воздух”. По данным источника в сфере обороны, только около восьми тысяч этих ракет имеют боеголовки в рабочем состоянии.

Радио Sputnik писало, что на Украине призвали передать ВСУ устаревшие американские штурмовики.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской…

“Нуланд этого хотела”. В США рассказали о “тайных операциях”…

США планировали российско-украинский конфликт, чтобы дестабилизировать РФ и разрушить ее…

Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте

ВСУ ускорили строительство защитных сооружений на фронте, говорится в ежедневном…

“Везде понацепили”. Захарова уличила Кулебу во лжи после слов…

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила во лжи министра…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp