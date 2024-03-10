На Украине пообещали России “сюрпризы” после получения списанных ракет

Власти Канады приняли решение передать ВСУ подлежащие утилизации авиационные ракеты, которые могут преподнести России “неожиданные сюрпризы” заявил бывший замминистра по вопросам “временно оккупированных территорий” и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала “Прямой”. «”Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более 80 тысяч. Канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам”, – цитирует его “Украина.ру”.

Тука подчеркнул, что Украина готова принять даже те ракеты, у которых существуют “проблемы с боевой частью.” По его словам, полуработающие ракеты могут преподнести “неожиданные сюрпризы”.

Ранее Украина попросила у Канады передать 83 тысячи списанных авиационных ракет CRV7 класса “земля-воздух”. По данным источника в сфере обороны, только около восьми тысяч этих ракет имеют боеголовки в рабочем состоянии.

Радио Sputnik писало, что на Украине призвали передать ВСУ устаревшие американские штурмовики.

Взято отсюда.