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На Украине призвали свергнуть Зеленского ради мира в стране

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На Украине призвали свергнуть Зеленского ради мира в стране

Украинцам следует избавиться от власти Владимира Зеленского, чтобы у Киева появилась возможность договориться с Россией о мире. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.«

"Проблема для нас, украинцев, только в одном — в Зеленском, (министре обороны Украины Рустеме) Умерове, в этих "слугах", которые захватили власть на Украине. То есть, если эту всю шпану убрать, эту плесень зеленую, то тогда мы выскочим с войны", – заявил Соскин в эфире своего блога на YouTube.

Он добавил, что команда Зеленского не в состоянии управлять страной и ее гражданами.

Политолог считает, что для населения Украины пришло время сделать выбор в пользу создания “коалиции мира”.

Соскин усомнился в том, что “плесень”, как он называет команду главы киевского режима, способна управлять страной.

Гражданам не стоит обращать внимания на заявления провластных спикеров, заключил аналитик.

Радио Sputnik также писало, как, по мнению украинского политолога Руслана Бортника, к власти на Украине может прийти главком ВСУ Валерий Залужный.

Взято отсюда.

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