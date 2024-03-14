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На Украине заявили о строительстве “настоящей Запорожской крепости”

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На Украине заявили о строительстве "настоящей Запорожской крепости"

На контролируемой Украиной части Запорожской области ежедневно строится “настоящая крепость”, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Иван Федоров.

Запорожская область – регион России, ставший ее частью по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления граждан и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем ВСУ остается 30 процентов области. «

"Каждый день строим настоящую Запорожскую крепость. Сверхпрочные железобетонные конструкции, сплошная линия минно-взрывных заграждений, разнообразные препятствия из колючей проволоки – именно такой современный подход к построению фортификационных сооружений", – написал Федоров в Telegram-канале.

Он также сообщил, что на строительство фортификаций в подконтрольной Киеву части региона правительство Украины выделило 1,3 миллиарда гривен (34,2 миллиона долларов).

Радио Sputnik также писало, на какой шаг решится Киев без поддержки Вашингтона.

Взято отсюда.

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