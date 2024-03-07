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На Украине заявили об ударе ВС РФ по объектам инфраструктуры в Сумах

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На Украине заявили об ударе ВС РФ по объектам инфраструктуры в Сумах

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры в городе Сумы, утверждает Сумская областная военная администрация.«

"Ракетный удар по городу Сумы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы", – говорится в сообщении в Telegram-канале.

При этом не уточняется, о каких именно объектах идет речь.

Администрация области призвала граждан оставаться в укрытиях.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik сообщало, что российские войска атаковали ангар в портовом районе Одессы.

Взято отсюда.

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