Украина может смягчить запрет на переговоры с Россией, чтобы подать сигнал о готовности к диалогу, пишут западные эксперты в статьях для журнала Foreign Affairs.«”Киев <…> мог бы смягчить указ сентября 2022 года указ Владимира Зеленского о “невозможности ведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным”, – ред.) <…>. Киев мог бы разъяснить, что указ касается только президента России, а не других представителей российского правительства”, – считают эксперты.

По мнению научного директора аналитического центра “Европейский совет по международным отношениям” Джереми Шапиро и эксперта аналитического центра RAND Corporation* Сэмюэла Черэпа, “пришло время поговорить о разговорах”.«”У Украины и ее западных покровителей очень мало точек соприкосновения с Россией. Тем не менее, все ключевые игроки, похоже, согласны в одном важном вопросе: конфликт на Украине закончится переговорами”, – пишут эксперты.

По их словам, в этой связи США и ЕС следует рассмотреть возможность назначения специальных представителей.«”Несмотря на то, что этим чиновникам придется потратить месяцы на общение с союзниками и Киевом, прежде чем даже будет рассмотрен вопрос о переговорах с Москвой, сами назначения будут сигнализировать России, что США и Европа готовы вступить в возможные переговоры”, – говорится в статье.

Также Черэп и Шапиро допускают использование Западом в рамках этих процессов определенных сигналов, чтобы выразить намерение обеспечить возможное прекращение конфликта путем переговоров, в частности, через готовность к ослаблению антироссийских санкций.«”Такие сигналы особенно полезны, когда официальные каналы связи закрыты, поскольку для их реализации не требуется прямого взаимодействия с другой стороной”, – пишут авторы.

Ранее радио Sputnik рассказало, какое условие для диалога с правительством Украины назвал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Взято отсюда.