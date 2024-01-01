На Западе ищут способ завершить конфликт на Украине, заявил Путин

На Западе меняется риторика и идет поиск путей завершения конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. «

"Суть проблемы не в Украине. А в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот, в чем проблема. Но у них ничего не получится. Это просто исключено. Просто абсолютно исключено. И я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика меняется", – сказал он в ходе общения с военнослужащими в госпитале им. Вишневского.

Россия в свою очередь также хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине, но на своих условиях, продолжил Путин.«”… У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции мы не собираемся”, – заверил президент

В контексте украинского конфликта Путин заявил, что на Западе исторически пытаются решить нереализуемую задачу – “разобраться с Россией” чужими руками.«”Несмотря на то, что они испокон веков ставят такую задачу – разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже”, – отметил глава российского государства.

Радио Sputnik также сообщало, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил переговоров с Украиной.

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