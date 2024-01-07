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На Западе шокированы ударами ВС РФ по объектам на Украине, заявил аналитик

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На Западе шокированы ударами ВС РФ по объектам на Украине, заявил аналитик

Союзники Киева на Западе шокированы ракетными ударами ВС РФ по стратегическим объектам на Украине, которые в том числе привели к уничтожению двух установок Patriot, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Он уточнил, что имеет в виду “опустошительные атаки”, совершенные 29 декабря и 2 января. «

"Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами. Есть большое количество данных о том, что результатом их стало уничтожение как минимум двух батарей ЗРК Patriot", – приводит его слова РИА Новости.

Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran выразил мнение, что российские силы смогли нанести удары по многим стратегическим объектам, а также по военной инфраструктуре и оборудованию ВСУ. По словам эксперта, серьезные повреждения зафиксированы на промышленных предприятиях под Киевом.

Радио Sputnik ранее писало, что, по данным британского аналитика, ВС РФ еще не применили на Украине свою самую передовую ракету.

Взято отсюда.

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