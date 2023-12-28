И когда будет следующая

Сегодня все метеозависимые люди ощутили магнитную бурю, которая бушует на Земле с ночи на 1 декабря. Причиной изменения магнитного поля стала вспышка на Солнце, которая произошла еще 28 ноября. Метеочувствительным людям придется потерпеть: буря не стихнет до вечера.

Это не единственная буря, которая пройдет в декабре. В последний месяц года ожидается еще по меньшей мере три сильных бури.

При этом в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ нам сообщили, что точного прогноза магнитных бурь на будущее никто дать не может, однако специалисты научились предугадывать, когда на Солнце ожидаются вспышки, и на основе этой информации предполагать, когда ждать следующую магнитную бурю.

В декабре магнитные бури ожидаются в эти дни.

Как объяснила нам врач Надежда Подкорытова, магнитные бури действительно могут влиять на состояние людей.

— Из-за возникновения колебаний атмосферного давления человек действительно может почувствовать недомогание в период геомагнитных бурь: всё дело в том, что солнце является источником мощного электромагнитного излучения, а сами магнитные бури вызывают выбросы энергии, достигшие поля Земли, — рассказала Надежда Подкорытова.

— В этот период могут напомнить о себе прошлые травмы, может проявиться болевой синдром или дискомфорт в послеоперационной области, — отмечает Надежда Подкорытова. — У многих в период магнитных бурь наблюдается снижение остроты внимания и быстроты реакций, поэтому при недомогании лучше отказаться от вождения и работы, требующей особой внимательности.

Врач рассказала, что в период магнитных бурь очень важно соблюдать режим сна и работы, а также правильно распределять нагрузку.

— При хроническом недосыпе чувствительность к погодным условиям и другим геоявлениям увеличивается, — заявила Надежда Подкорытова. — В эти дни лучше избегать стресса, а если почувствовали, что стали нервными и раздражительными, добавьте к привычным витаминам магний В6 на ночь.

Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, необходимо принимать назначенные врачом таблетки и иметь их при себе. Если самочувствие во время магнитной бури заметно ухудшилось, необходимо обратиться к врачу для назначения индивидуальной терапии, потому что симптомы метеочувствительности могут быть признаком скрытой патологии.

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28.12.2023