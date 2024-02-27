Что будет с ценами в этом году и каких ждать новинок от отельеров

27 февраля 2024, 15:3065Написать комментарий

Пока в России до настоящей весны еще далеко, а до лета еще дальше, в Турции начали подготовку к курортному сезону. Наши коллеги из 74.RU узнали, что будет с ценами в этом году и каких ждать новинок от отельеров.

Самые любимые туристы

По итогам 2023 года россияне стали лидерами среди иностранцев, посетивших Турцию. В этой стране за прошлый год побывали свыше 6,3 миллиона наших соотечественников. Рост составил 20,7 процента по сравнению с данными 2022 года. Наибольшее количество визитов отмечалось с июня по сентябрь.

По данным Министерства культуры и туризма Турции, чаще всего россияне выбирали для отдыха Анталью — 3,4 миллиона поездок и Стамбул — почти 2 миллиона поездок. На третьем месте по популярности — Эгейское побережье: Мармарис, Бодрум, Фетхие и Даламан. Их посетили 391,6 тысячи граждан России.

В феврале кипит работа

Сезонность в Турции есть только в курортных отелях, расположенных на побережье. В Стамбуле большинство гостиниц работает круглогодично. В феврале в Анталье уже начали готовить отельную базу к летнему сезону — как сетевые гиганты, так и небольшие пансионаты.

— Первые туристы начинают приезжать уже в апреле, поэтому активная подготовка идет у нас в марте. Закупаем новое постельное белье, где-то что-то нужно подновить, подкрасить, всё перемыть, особенно окна. Словом, дел немало перед сезоном, работаем по 12–13 часов, — рассказала хозяйка небольшого отеля Неджла.

В крупные трех-, четырех- и пятизвездочные отели начался набор персонала. Это можно заметить по постам в профильных телеграм-каналах и соцсетях. Есть вакансии и у туроператоров, например, Coral Travel сейчас приглашает специалиста по работе с детьми в Турцию, соискателю нужно иметь педагогическое образование и опыт работы 6 месяцев. В среднем аниматорам, артистам и отельным работникам предлагают заработок 500–700 долларов.

Некоторые крупные сетевые отели на Эгейском и Анталийском побережье заявили об обновлении интерьеров, появлении систем «умный дом» в номерах и меню для вегетарианцев. Так, в сети Rixos обновятся аквапарки, откроются новые рестораны и детские клубы, а в отеле в Белеке в марте откроется подогреваемый бассейн.

Сеть Coral сообщила о запуске премиальных сервисов — встрече с именной табличкой в аэропорту и индивидуальном трансфере в отель с прохладительными напитками. Во время отдыха к VIP-гостям прикрепляют персонального сотрудника консьерж-службы, который будет общаться на русском языке. Представители отеля отмечают, что услуга продиктована запросами самих туристов.

По данным Министерства туризма Турции, в 2024 году отели на побережье планируют открыться к летнему сезону с конца марта до середины апреля.

Горящих путевок будет мало

В России уже началось раннее бронирование путевок на турецкие курорты, а туроператоры уже озвучили предложения на летний сезон. В АТОР отмечают, что пика продаж по раннему бронированию ожидают в марте.

— Бронирование летней Турции по акции идет замечательно. Туристы отдают предпочтение в основном отелям 5* и 5* VIP, — заявили в компании Pegas Touristik.

На сайте Teztour74 есть предложения уже на весну — первые отдыхающие могут отправиться к морю с 26 апреля. Поэтому можно планировать и бюджет поездки: минимальная цена на человека — 58 891 рубль, на последующие даты стоимость увеличивается до 61 654 рублей и выше. Неделя в пятизвездочном отеле в это время обойдется в 135–140 тысяч на человека.

Туроператоры подчеркивают, что в этом сезоне выгоднее всего покупать путевки заранее и оплачивать сразу полную стоимость, так как из-за нестабильного курса рубля цена может вырасти.

— Сейчас идет акция раннего бронирования, где в текущих ценах уже учтены скидки на отели в размере 30–40%, есть и отели, которые пока можно забронировать со скидкой в размере 50%. Дальше размер скидок будет уменьшаться, — уточнили в Pegas Touristik.

Специалисты в отрасли заявляют, что в сезоне-2024 не стоит надеяться на дешевые горящие путевки. Спрос на отдых в Турции меньше не становится из-за отдыхающих из Европы и арабских стран, поэтому отельеры не стремятся сильно снижать стоимость. Также это связано с ростом цен на все товары и услуги в самой Турции.

А что с ценами?

В конце 2021 года в экономике Турции обозначились проблемы — резко увеличилась стоимость топлива, обвалился курс лиры по отношению к доллару и евро. Соответственно, подорожало всё — начиная от продуктов питания и заканчивая развлечениями. Это отразилось на туристах и стоимости путевок.

В 2023 году отельеры Турции были вынуждены поднять ценники, так как экономическая ситуация в стране не оставила им выбора. Рост цен составил 15–20 процентов на средний сегмент, а в отелях делюкс — на 30–50%.

По данным АТОР, турецкие отельеры учли опыт прошлого года, когда из-за не оправдавшего надежд спроса с российского рынка им пришлось спешно снижать цены. Многие отели Турции на этот год не стали повышать цены в евро для российских туроператоров, оставив их на прошлогоднем уровне, некоторые снизили тарифы, некоторые всё же повысили, но незначительно. Сами собственники гостиничного бизнеса признаются, что им стало сложнее работать в нынешних условиях.

— Цены повысились на всё — электроэнергию, продукты, бытовую химию, очень сильно выросла минимальная зарплата. Естественно, это всё закладывается в стоимость номера. Плюс налоги потом надо заплатить, плюс цены растут каждую неделю. Я не могу планировать стоимость номера на весь сезон, иначе рискую просто оказаться в убытке, потому что цены сейчас растут на всё каждую неделю! Мне давно уже не приходится говорить о каких-то сверхприбылях, — объясняет хозяйка отеля Неджла.

— Мы дорожим туристами из России, стараемся всегда предоставлять им самый лучший отдых, но при текущей экономической ситуации в стране мы просто не можем позволить себе снижать цены. Со своей стороны мы будем стараться сдерживать рост цен, — сказал Сердар Уз, представитель сети Kirman Hotels.

Туроператоры при этом отмечают, что россияне не почувствуют снижения цен на отдых из-за колебаний курса рубля к евро — именно в этой валюте турецкие отельеры определяют стоимость. Динамику рублевых цен многие оценивают в росте на 5–8 процентов на пляжный отдых в отелях «всё включено».

— В прошлом году отельеры Турции ожидали повышенного спроса, но не все их ожидания оправдались, в том числе из-за роста цен. В этом году в Турции планируют сезон более осторожно, роста цен практически нет. Напротив, есть скидки и акции, — подчеркнул генеральный директор «Интуриста» Исмаил Болюкбашы.

Небывалое подорожание отметили и релоканты, переехавшие в Турцию в 2022 году. Из-за крайне высоких цен и нестабильности россиянам стало дорого и некомфортно. Почитайте, чем заняться в Турции в так называемый «несезон», ведь Анталья — это не только пляжный отдых и курорты «всё включено».

Взято Источник

27.02.2024