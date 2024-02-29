Еврокомиссия взаимодействует со странами Евросоюза, на которые может повлиять отказ от поставок российского газа, заявил представитель ЕК Тим Макфи.

“Еврокомиссия тесно работает с затронутыми странами-членами (ЕС), чтобы они были подготовлены в нужной степени для удовлетворения поставок газа”, – сказал Макфи, слова которого приводит РИА Новости.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон ранее сообщила, что ЕС не видит необходимости в продлении транзитного договора о поставках российского газа через Украину, который истекает в конце года.

Окончательный отказ от российского газа возможен – за счет общего снижения энергопотребления Европы, отметил писатель, публицист Дмитрий Лекух.«

"Тут есть одна очень большая проблема. Когда эти доблестные ребята задумали политику зеленого перехода, они честно сказали, что все отлично, кроме одного: технологий у нас пока нет. Осуществить зеленый переход очень хочется, деньги есть, денег даже полно, а вот технологий нет. Потому что ни солнечные батареи, ни ветряки не дают того количества энергии, которое необходимо для насыщения европейского континента. А дальше начинается веселье: все эти рассказы, что "мы сэкономили очень много энергии, потому люди теперь моются раз в месяц" – это все вранье. Частные домовладения потребляют всего 7–8% от общего объема (энергии). А за счет чего у них такое падение (потребления энергии)? За счет того, что у них выносится промышленный сектор. И они будут не только немытыми, но еще и голодными, потому что экономика рушится", – сказал писатель в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Программу Дмитрия Лекуха слушайте здесь. С точки зрения здравого смыслаОжидания от послания президента РФ, Европа и газ, расчеты с КНРВчера, 20:04

Взято отсюда.