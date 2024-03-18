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Над Белгородской областью сбиты снаряды РСЗО RM-70 Vampire

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Над Белгородской областью сбиты снаряды РСЗО RM-70 Vampire

Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, выпущенных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.«”Восемнадцатого марта около 08:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир””, – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

По данным городской администрации, один человек пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ.«”Утренний обстрел, у нас на сегодня один пострадавший, он уже доставлен в больницу”, – сказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Кроме того, были повреждены частный дом, автомобиль и автобус.«

"В автобусе, к счастью, без пострадавших, потому что люди вышли из автобуса. Соответственно, наша система по алгоритмам работает, никто не пострадал", – отметил Демидов.

Ранее радио Sputnik сообщало, как прокомментировал президент РФ Владимир Путин атаки на приграничные российские регионы.

Взято отсюда.

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