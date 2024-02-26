Над Брянской областью уничтожен дрон ВСУ

Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник, сообщил глава региона Александр Богомаз.«

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают представители оперативных и экстренных служб.

В понедельник вечером радио Sputnik сообщило, что в Белгородской области двое детей пострадали при обстреле со стороны ВСУ.

Взято отсюда.