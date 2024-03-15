Над Россией за ночь уничтожены 5 беспилотников и 2 реактивных снаряда ВСУ

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА и два снаряда системы “Град” над Белгородской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ.«”Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град””. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее радио Sputnik сообщало, какое число ликвидированных иностранных наемников в зоне СВО назвало МО РФ.

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