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Надеялись на другой результат. В Литве высказались об украинском конфликте

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Надеялись на другой результат. В Литве высказались об украинском конфликте

Украина в конфликте с Россией не достигла тех результатов, на которые рассчитывал Запад, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью порталу LRT.«

"Не будет преувеличения в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня. И, к сожалению, это означает, что нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева", – сказала литовский премьер.

Шимоните допустила, что этот год станет сложным для Украины как с военной, так и с политической точки зрения.

Радио Sputnik писало, какой резкий поворот в отношении Украины на Западе увидела экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Взято отсюда.

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