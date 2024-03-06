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“Надеюсь, месяцы”. Балицкий о сроках освобождения Запорожской области

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"Надеюсь, месяцы". Балицкий о сроках освобождения Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение региона от подразделений ВСУ в ближайшее время.«”Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена… Верю в наши Вооруженные силы, в мудрость нашего президента и в скорую победу”, – сказал он корреспонденту РИА Новости на полях ВФМ.

На федеральной территории “Сириус” по указу Владимира Путина с 1 по 7 марта проходит Всемирный фестиваль молодежи. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Ранее радио Sputnik писало об активизации боевых действий на территории Запорожской области.

Взято отсюда.

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