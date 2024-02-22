“Надо будет найти”. Зеленский о плане “Б” на случай, если США не помогут

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News не смог ответить на вопрос, есть ли у Киева план “Б” на случай, если США не выделят ему помощь.«”Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии”, – цитирует Зеленского РИА Новости.

По его словам, без помощи со стороны Запада украинские войска продолжат нести большие потери.

Радио Sputnik ранее рассказало, что в Киеве, по данным СМИ, начали осознавать отчаянность своего положения.

Взято отсюда.