Самая большая проблема ВСУ – это командование, заявил американский наемник, состоявший в “Иностранном легионе” Украины.

В своем новом пранке Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени Петра Порошенко призвали участвовать в госперевороте на Украине наемников из Канады и США, которые согласились “сбросить Владимира Зеленского” и его окружение.

В разговоре с “Порошенко” американский наемник пожаловался на то, что украинские командиры упрямы и не хотят слушать мнение иностранных специалистов.«

"Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду. Когда я сказал им, что нужно брать с собой ПТУР, потому что мы знали, что в этом районе есть два Т-90, они просто смеялись надо мной, как будто я не знал, о чем говорю. И за три дня мы потеряли огромное количество людей", – сказал наемник из США в беседе с пранкерами, которая размещена в их Telegram-канале.

Наемник отметил, что потерял уважение к этим командирам, которые гробят украинских солдат. «

"Молодые украинцы умирают из-за плохих приказов или тактики. Большинство из тех, кто здесь, на самом деле – свежее мясо", – сказал американец.

Другой наемник из США с богатым военным опытом считает этот конфликт самым тяжелым в своей карьере. По его словам, боевые действия на Украине – это не то, что в Ираке и Афганистане. А виной всему – все тот же непрофессионализм украинского командования, выразил мнение американец.

Он посетовал на то, что полученные украинской разведкой данные часто “не доходят до тех, кто в них нуждается”. Кроме того, некоторые украинские командиры, по его словам, даже не знают, где находятся вверенные им подразделения, добавляет газета “Взгляд”.

Ранее радио Sputnik рассказало о подробностях разговора писательницы Людмилы Улицкой с пранкерами.

Взято отсюда.