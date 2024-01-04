“Народ в шоке”. Журналист о реакции украинцев на законопроект о мобилизации

Украинцы шокированы новым законопроектом о мобилизации, внесенным правительством в Верховную раду, рассказал журналист Максим Назаров в эфире YouTube-канала “Да, это так”.«”Будет ли законопроект внесен в таком виде? … Десятое число уже скоро, вот оно, уже скоро. Что предложат народу? Народ в шоке до сих пор, реально в шоке. Люди на блокпостах объезжают окольными путями, потому что на блокпостах ищут уклонистов”, – цитирует Назарова РИА Новости.

Украинское правительство 25 декабря внесло в Раду законопроект о новых правилах мобилизации на Украине. Инициатива вызвала дискуссии в обществе. В числе нововведений: снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде, а также ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов.

В ВСУ 28 декабря сообщили, что законопроект еще будет дорабатываться.

Голосование по закону в первом чтении состоится в Верховной раде 10-12 января.

Ранее радио Sputnik писало, что Владимир Зеленский предложил украинцам выбрать между отъездом из страны и армией.

Взято отсюда.