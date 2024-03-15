Президенту Франции Эммануэлю Макрону для избавления от параноидальных мечтаний необходимо почитать советского писателя Константина Паустовского, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.«

"Так, знаете и хочется посоветовать Макрону, (главе МИД Франции Стефану) Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний", – цитирует его РИА Новости.

В ходе круглого стола по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны Нарышкин процитировал слова Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в Европе.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже заявил, что участники саммита обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли.

Радио Sputnik рассказало, какой позиции придерживается Франция по украинскому конфликту.

Взято отсюда.