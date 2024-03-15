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Нарышкин посоветовал Макрону почитать книги Паустовского

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Нарышкин посоветовал Макрону почитать книги Паустовского

Президенту Франции Эммануэлю Макрону для избавления от параноидальных мечтаний необходимо почитать советского писателя Константина Паустовского, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.«

"Так, знаете и хочется посоветовать Макрону, (главе МИД Франции Стефану) Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний", – цитирует его РИА Новости.

В ходе круглого стола по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны Нарышкин процитировал слова Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в Европе.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже заявил, что участники саммита обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли.

Радио Sputnik рассказало, какой позиции придерживается Франция по украинскому конфликту.

Взято отсюда.

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