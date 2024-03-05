“Настоящая катастрофа”. В Германии оценили ущерб от утечки из бундесвера

Публикация переговоров офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту и присутствии западных кадровых военных на Украине нанесла большой ущерб репутации Берлина среди союзников, считает обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.«

"Для немецкого правительства, бундесвера и в целом репутации Германии как надежного союзника подобный провал – настоящая катастрофа", – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

Колер сравнил эффект от утечки со “сброшенной бомбой”, пояснив, что опубликованные переговоры доказывают активное участие западных стран в украинском конфликте и поэтому ситуация может вызвать серьезное недовольство Вашингтона и Лондона.

Также журналист высказал опасение, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Лондон призывает Берлин передать Киеву Taurus, несмотря на утечку.

Взято отсюда.