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“Настоящая катастрофа”. В Германии оценили ущерб от утечки из бундесвера

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"Настоящая катастрофа". В Германии оценили ущерб от утечки из бундесвера

Публикация переговоров офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту и присутствии западных кадровых военных на Украине нанесла большой ущерб репутации Берлина среди союзников, считает обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.«

"Для немецкого правительства, бундесвера и в целом репутации Германии как надежного союзника подобный провал – настоящая катастрофа", – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

Колер сравнил эффект от утечки со “сброшенной бомбой”, пояснив, что опубликованные переговоры доказывают активное участие западных стран в украинском конфликте и поэтому ситуация может вызвать серьезное недовольство Вашингтона и Лондона.

Также журналист высказал опасение, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Лондон призывает Берлин передать Киеву Taurus, несмотря на утечку.

Взято отсюда.

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