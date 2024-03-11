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“НАТО объявило войну?” В Китае отреагировали на заявление главы МИД Польши

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"НАТО объявило войну?" В Китае отреагировали на заявление главы МИД Польши

Читателей китайского портала “Гуаньча” возмутило заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о присутствии военных из стран НАТО на Украине.

Пользователи китайского портала предупредили Варшаву о катастрофических последствиях вмешательства в конфликт.«

"Итак, НАТО объявило войну России?" – задался вопросом один из комментаторов.

“Они поняли, что проигрывают, и приготовились к разделу Украины, ведь иначе они потеряют абсолютно все”, – цитирует “Царьград” участника дискуссии.

“Польша снова первой сунулась на чужую территорию. Память у нее плохая. Есть одна причина, почему она постоянно проигрывает”, – возмутился читатель.«

"Мне кажется, ввод натовских войск на Украину говорит только о приближающейся капитуляции Киева. Послевоенное разделение украинской территории началось", – выразил мнение пользователь.

“Хотите собственными глазами увидеть, как Россия ведет обстрел бесконечным количеством снарядов?” – обратился к полякам участник дискуссии.«

"Я твердо верю в победу России на Украине, никогда даже сомнений не возникало!" – резюмировал комментатор.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский накануне заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину.

Радио Sputnik ранее писало, что в Польше встревожены заявлением властей об Украине.

Взято отсюда.

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