Назначенные Киевом власти рассказали об инфраструктурном ущербе в Херсоне

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ Херсоне повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры.«

"В Херсоне зафиксированы обстрелы админздания и объекта критической инфраструктуры", – написал Прокудин в Telegram-канале, фрагмент сообщения приводит РИА Новости.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Накануне радио Sputnik сообщало о раздавшихся в украинском городе Николаев взрывах.

Взято отсюда.