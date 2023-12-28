Главное, что случилось за последние сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 декабря.

Медведев назвал незаявленную цель СВО

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы РИА Новости, рассказал, что спецоперация продолжится в 2024 году, ее целью «останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма». Также он назвал «не декларируемую, но важнейшую» цель СВО.

— Смещение правящего режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута, — написал Медведев у себя в телеграм-канале, отвечая на вопросы издания.

Кроме того, зампред Совбеза РФ предположил, что переговоров между Москвой и Киевом в 2024 году не будет, но они возможны в дальнейшем, «их Россия никогда не отвергала».

В Минобороны назвали число контрактников в ВС РФ

Впервые с начала специальной военной операции Министерство обороны назвало число контрактников в ВС РФ. Как следует из материалов ведомства «Армия в цифрах — 2023», контрактную службу проходят в общей сложности более 640 тысяч человек.

Также в Минобороны рассказали о том, что более 40 тысяч человек приняли участи в СВО в составе отрядов БАРС (Боевого армейского резерва страны), еще более 7 тысяч сейчас выполняют боевые задачи в зоне военной операции.

Поэты из дела о «Маяковских чтениях» получили реальные сроки

Тверской суд Москвы огласил приговор фигурантам дела о «Маяковских чтениях». Артема Камардина приговорили к 7 годам, Егора Штовбу — к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Корреспондент издания MSK1.RU, которая находилась в здании суда на оглашении приговора, сообщила, что Камардину также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям о возбуждении ненависти (статья 282 УК) и публичных призывах к действиям против безопасности государства (статья 280.4 УК). Штовбе вменили вину за те же преступления.

Ранее гособвинение запросило 7 и 6 лет лишения свободы Камардину и Штовбе соответственно.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Арина Майорова / MSK1.RU

«Маяковские чтения» — поэтический вечер, на котором желающие могли прочитать стихотворения, — состоялись 25 сентября 2022 года у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве. Там с антивоенными стихами выступили Артем Камардин и двое его друзей — Егор Штовба и Николай Дайнеко.

На следующий день в квартиру одного из участников чтений ворвались полицейские. Они не пускали туда адвоката и сообщили ему, что проводят там «осмотр помещения». Позже молодых людей вывели из квартиры.

В мае 2023 года Тверской суд Москвы огласил первый приговор по делу о «Маяковских чтениях». Поэта Николая Дайнеко признали виновным по части 4 статьи 280.4 УК РФ — призывы к действиям против безопасности России, и части 2 статьи 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды. Дайнеко пошел на сделку со следствием, его отправили в колонию на четыре года.

Над Крымом сбили беспилотники

Минобороны отчиталось о том, что ночью 28 декабря дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Крыма.

Конкретные место и время в ведомстве не уточили.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о сбитом дроне над морем. Спустя час был перекрыт проезд по Крымскому мосту, его вновь открыли через 20 минут.

Латвия закрыла доступ к «Яндексу»

Национальный совет Латвии по электронным СМИ закрыл в стране доступ ко всем сайтам, связанным с «Яндексом». Как сообщил председатель совета Ивар Аболиньш, в будущем будет закрыт доступ и к сервису «Яндекс.Музыка», который предоставляет бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, «создаваемому в России подсанкционными лицами».

Взято Источник

29.12.2023