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Названо количество дронов, перехваченных над Россией за ночь и утро

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Названо количество дронов, перехваченных над Россией за ночь и утро

Ночью и утром над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 58 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.«”В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (восемь БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (восемь БПЛА), Ленинградской (один БПЛА), Рязанской (один БПЛА)”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

В среду утром радио Sputnik сообщило, что на НПЗ в Рязани в результате атаки украинского дрона возник пожар.ИЗОЛЕНТА liveПровокации Киева и ответы России на поле боя09:04

Взято отсюда.

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