Названо количество сбитых под Воронежем за сутки воздушных целей

Более 40 воздушных целей уничтожены за минувшие сутки в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев.«

"Дежурными средствами ПВО и системами РЭБ на территории Воронежской области за последние сутки обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется", – написал Гусев в Telegram-канале.

От имени правительства и жителей области он также поблагодарил военных, “которые круглосуточно берегут наше небо”.

Ранее радио Sputnik назвало количество дронов, перехваченных над Россией за ночь и утро.

Взято отсюда.