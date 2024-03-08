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Названы две страны, настаивающие на участии РФ в саммите по Украине

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Названы две страны, настаивающие на участии РФ в саммите по Украине

Китай и Швейцария настаивают на том, чтобы Россию пригласили на мирный саммит по Украине на швейцарской территории, дата которого пока не согласована, пишетгонконгская газета South China Morning Post.«”Источники, близкие к переговорам, заявили, что две страны разделяют “прагматичный” взгляд на то, как достичь мира, и мнение, что формат без участия обеих сторон рискует стать дипломатическим эквивалентом “потемкинской деревни”, – говорится в публикации.

По данным издания, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе турне по Европе на этой неделе говорил, что саммит “не может быть конференцией, где разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку”.

Он также высказывал мнение, что участие Москвы в саммите станет возможным, если Запад прекратит поставлять оружие на Украину, а Владимир Зеленский отменит указ о недопустимости переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению различных источников в европейских столицах, эти условия “никогда” не будут выполнены, пока Путин не откажется от якобы имеющегося у него намерения “идти маршем на Киев”.

“Я сомневаюсь, что Москва придет, а если и придет, то будет настолько требовательна и груба, что все закончится до начала дискуссии. А если это произойдет до выборов (в Европарламент в июне, – ред.), то будет давление со стороны Франции и других стран, чтобы не создавать впечатления, будто мы в чем-то уступаем России”, – поделился с изданием своим видением перспектив французский дипломат.

Ранее радио Sputnik писало, что Швейцария призвала опираться на общие черты мирных планов по Украине.

Взято отсюда.

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