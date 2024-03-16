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“Не более чем хлам”. СМИ развенчали один из мифов о помощи НАТО Украине

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"Не более чем хлам". СМИ развенчали один из мифов о помощи НАТО Украине

Североатлантический альянс поставил Украине старое вооружение, которое не помогает и не сможет помочь ВСУ победить российскую армию, пишет американский журнал The National Interest.«

"Одна из самых устойчивых выдумок, распространяемых западной прессой и лидерами стран НАТО, заключается в том, что вооружение, поставляемое ими Украине, помогает ей продолжать борьбу с Россией. На самом деле большинство оружия, передаваемых Киеву, оказалось не более чем хламом", – сказано в статье.

По словам обозревателя, несмотря на заявления западных политиков о необходимости продолжать помогать Украине, качество передаваемого Киеву вооружения оставляет желать лучшего: танки и бронетехника или не пригодны для условий, характерных для зоны боевых действий, или технически устарели для эффективного использования, как следствие, они становятся легкой мишенью для российских военнослужащих.«

"Спустя два года война, похоже, подходит к концу, и поражение Украины близко. Запад лишь оттягивает неизбежное, выкидывая на Украину свое старое оружие", – заключает автор.

Радио Sputnik рассказало, какой совет дал Киеву американский обозреватель Коннор Эколс, пока на Украине окончательно не наступил крах.

Взято отсюда.

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