Россия наносила удары по западному оружию на украинских авиабазах, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

Как он сказал в эфире YouTube-канала “Да, это так”, ключевой задачей российской стороны было ликвидировать склады вооружения ВСУ. Второй, но не менее важной, задачей было уничтожение противовоздушной обороны Украины.«

""Кинжалы" и "Искандеры" направлены на подрыв особо важных объектов, а конкретно – средств ПВО, таких как Patriot. Поэтому ракета, которая стоит два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов. Тем более их у нас ограниченное количество", – рассказал Стариков.

Он отметил, что перегрузив украинские ПВО, российские силы заставили ВСУ запустить “дорогостоящие ракеты по дешевым целям”. Причем большая часть стратегических ударов ВС РФ наносилась по авиабазам, где хранится дорогостоящее оружие НАТО.«”Ракет ПВО ограниченное количество как у нас, так и на Западе. Их невозможно как макароны выпускать. Не хватит никаких денег и ресурсов”, – резюмировал Стариков.

Радио Sputnik сообщало, что ВС РФ ударили по одному из мощнейших предприятий Украины.

Взято отсюда.