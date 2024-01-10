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“Не имеет смысла”. Карлсон категорично высказался о положении Украины

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"Не имеет смысла". Карлсон категорично высказался о положении Украины

Власти США не могут продолжать финансирование Украины из-за нехватки денег, что ставит администрацию Белого дома в неловкое положение, считает американский журналист Такер Карлсон.«

"Украина не выиграет, сколько бы денег США в нее ни влили <…> Президент (США Джо Байден, – ред.) пообещал (Владимиру) Зеленскому вашу поддержку, ваши деньги и, возможно, ваших детей на "столько, сколько потребуется". Но это не имеет никакого смысла", – заявил он в своей программе в социальной сети X.

Карлсон подчеркнул, что только в Белом доме продолжают игнорировать факт того, что поражение ВСУ неминуемо.

Радио Sputnik писало, что с Украины бегут западные наемники.

Взято отсюда.

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