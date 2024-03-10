Не могут говорить за НАТО. В Риме осудили действия Парижа и Варшавы

Париж и Варшава не могут говорить об отправке войск НАТО на Украину от имени всего альянса, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa.«”Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно не вмешивалось в конфликт. Отправка войск в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии”, – сказал он.

Крозетто подчеркнул, что Запад продолжает всецело поддерживать Киев, однако необходимо думать, как вернуть Украине “свободу, территорию и безопасность”, используя дипломатические каналы и не прибегая к эскалации конфликта.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже заявил, что участники саммита обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли.

Позднее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран в зону боевых действий нельзя считать немыслимой.

Радио Sputnik ранее писало, что в Чехии рассказали, кого НАТО может отправить на Украину.

Взято отсюда.