Ни Вашингтону, ни Киеву не нужно перемирие в украинском конфликте, считает публицист Дмитрий Ольшанский.

Близкая перспектива переговоров по поводу долгосрочного перемирия на Украине сейчас отсутствует, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе.

По его словам, для начала переговоров необходима готовность к ним России “с хорошими намерениями на основе основных принципов, которые были поставлены под сомнение ее агрессией”.

Переговоры об установлении перемирия на Украине сейчас действительно невозможны, но не по той причине, о которой говорят в Вашингтоне, считает публицист Ольшанский.«”Понятно, что иначе и быть не может, потому что позиции сторон совершенно непримиримы. Дело еще и в том, что, в отличие от России, которая может достаточно спокойно обсуждать какие-то варианты, с чем-то соглашаться, от чего-то отказываться, у Украины совершенно другая ситуация – там все поставлено на истерический пиар их противостояния “главному злу в мире”. Они просто не могут съехать с этой темы, если они с нее съезжают, то оказывают на политическом пути вниз с самыми непредсказуемыми последствиями. Потому что ради этого они делали всё: начали тотальную мобилизацию, запретили все альтернативные политические силы, сделали миллионы людей беженцами”, – сказал Дмитрий Ольшанский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

В сходной ситуации находится и администрация США, считает он.«”Сейчас их критикуют республиканцы за то, что эта поддержка непрозрачна и результаты этой поддержки непонятны, а часть ее, возможно, распиливается в чьи-то карманы. Но если эта поддержка прекратится, то вопросы к нынешней администрации не исчезнут, их станет только больше. Скажут: а зачем тогда все это было”, – пояснил публицист.

Программу Дмитрия Ольшанского слушайте здесь. Комиссар исчезаетПерспективы мира на Украине, победа Трампа, отмена Орбакайте21:04

Взято отсюда.