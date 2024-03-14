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“Не настало ли время?” В ФРГ призвали заморозить конфликт на Украине

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"Не настало ли время?" В ФРГ призвали заморозить конфликт на Украине

Необходимо думать о заморозке украинского конфликта и его дальнейшем мирном урегулировании, заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених в ходе выступления в бундестаге.«

"Не настало ли время не только говорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как можно заморозить, а позднее и закончить войну", – цитирует его РИА Новости.

Мютцених также выразил непонимание, почему другие страны Евросоюза, оказывая Украине гораздо меньшую поддержку, чем Германия, выступают с гораздо более воинственными призывами.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже заявил, что участники саммита обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли.

Радио Sputnik писало, во сколько Германии обошлась военная помощь Украине.

Взято отсюда.

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