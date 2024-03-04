“Не отступим”: Медведев высказался о границах России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев процитировал слова президента России Владимира Путина о границах России, которые “нигде не заканчиваются”.«”О наших границах точно и лаконично высказался президент: “Границы России нигде не заканчиваются”. Это очень хорошие слова”, – сказал Медведев.

В ходе марафона “Знание. Первые” Российского общества “Знание” в рамках Всемирного фестиваля молодежи Медведев заявил, что стратегические границы России шире, чем географические.«”Если потенциал какой-либо страны в течение длительного времени возрастает, ее государственный суверенитет крепнет, расширяются ее стратегические границы, а географические потом уже могут подтянуться к ним постфактум”, – приводит РИА Новости слова Медведева.

По мнению замглавы Совбеза, со стратегическими границами России придется считаться всем странам, хотят они того или нет.«”Это, если хотите, часть нашей базовой самоидентификации, базовые принципы нашей внешней политики на десятилетия вперед, и мы от них не отступим “, – цитирует агентство Медведева.

Он пояснил, что стратегические границы совпадают с географическими у стареющих государств, а относительно России важно осознать, где и как очерчены границы РФ в настоящий момент и каковы они могут быть в будущем.

Медведев отметил, что эти вопросы не так однозначны. По его словам, это разговор о “базовой системе координат”.

На федеральной территории “Сириус” по указу Путина с 1 по 7 марта проходит Всемирный фестиваль молодежи. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Ранее радио Sputnik писало, как Медведев высказался об СВО.

Взято отсюда.