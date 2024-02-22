реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

“Не предусматривается”. В Италии раскрыли правду о гарантиях для Украины

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Не предусматривается". В Италии раскрыли правду о гарантиях для Украины

В соглашении по безопасности, которое Италия планирует подписать с Украиной, не будут прописаны никакие обязательства, сообщил Комиссии по иностранным делам итальянского парламента глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.«

"Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим. Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Не предусматривается автоматических гарантий политической или военной поддержки", – цитирует Таяни РИА Новости.

Британский премьер Риши Сунак подписал с Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности для Украины 12 января, 16 февраля аналогичные соглашения с главой киевского режима заключили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Радио Sputnik ранее сообщило, что Шольц призвал всех европейских лидеров подписаться под гарантиями для Киева.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Какая погода будет в Алтайском крае до 22 февраля и ослабнут ли морозы?

Какая погода будет в Алтайском крае до 22 февраля и ослабнут ли морозы?

Арктический антициклон сохранится в регионе до 22 февраля Березы в…

Узнать больше
Местами снег и слабая метель: какая погода будет в Алтайском крае 25 февраля

Местами снег и слабая метель: какая погода будет в Алтайском крае 25 февраля

Местами на дорогах гололедица Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 25 февраля…

Узнать больше
На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение

На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp