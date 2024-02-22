“Не предусматривается”. В Италии раскрыли правду о гарантиях для Украины

В соглашении по безопасности, которое Италия планирует подписать с Украиной, не будут прописаны никакие обязательства, сообщил Комиссии по иностранным делам итальянского парламента глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.«

"Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим. Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Не предусматривается автоматических гарантий политической или военной поддержки", – цитирует Таяни РИА Новости.

Британский премьер Риши Сунак подписал с Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности для Украины 12 января, 16 февраля аналогичные соглашения с главой киевского режима заключили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Радио Sputnik ранее сообщило, что Шольц призвал всех европейских лидеров подписаться под гарантиями для Киева.

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