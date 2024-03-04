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“Не столько реакции…” Захарова объяснила, чего ждет РФ от ФРГ после утечки

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"Не столько реакции…" Захарова объяснила, чего ждет РФ от ФРГ после утечки

Германия должна взять на себя ответственность за обсуждение немецкими офицерами возможности нанесения ударов по Крымскому мосту, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«

"Мы, честно говоря, ждем не столько реакции, сколько объяснений… Мы же видим эту ситуацию, когда они, выходя, разводят руками, говорят что-то несуразное, что-то мямлят, говорят: "Надо разбираться". Надо не столько им разбираться, сколько отвечать за содеянное", – цитирует Захарову РИА Новости.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории “Сириус”.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших план нанесения ударов по Крымскому мосту.

Фестиваль проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Ранее радио Sputnik рассказало, как утечку из бундесвера прокомментировали в Кремле.

Взято отсюда.

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